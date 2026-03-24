2025 schwächelt die Wasserkraft in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr. Auch Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) produziert weniger – bleibt aber nah an den Erwartungen.
Nach einem ungewöhnlich starken Jahr 2024 hat die Wasserkrafterzeugung 2025 in ganz Deutschland einen Dämpfer hinnehmen müssen – auch in Pleidelsheim. Das dortige Kraftwerk produzierte rund 19,2 Millionen Kilowattstunden Strom – also knapp über dem Wert eines durchschnittlichen Windrads und genug, um rund 6000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.