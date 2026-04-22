Die San Antonio Spurs kassieren in den NBA-Playoffs einen unerwarteten Rückschlag. Noch schwerer aber wiegt die Verletzung von Topstar Victor Wembanyama.
San Antonio - Die San Antonio Spurs haben ihr zweites Playoff-Spiel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA überraschend verloren und müssen zudem den Ausfall von Topstar Victor Wembanyama verkraften. Die Texaner unterlagen den Portland Trail Blazers mit 103:106, agierten dabei aber große Teile des Spiels ohne ihren französischen Ausnahmespieler.