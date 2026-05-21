Playmobil-Schau in Baiersbronn: Die Schwarzwald-Marie überflügelt alle – außer Martin Luther

In Baiersbronn ist eine große Playmobil-Ausstellung zu sehen, die die Schwarzwald-Marie auf Weltreise schickt. Ein Künstler aus Kiel hat dafür aufwendige Dioramen geschaffen.
Siegesgewiss blickt die Schwarzwald-Marie von den Felsen hinunter in die Tiefen des Grand Canyon. In der Ferne rosten die Überreste einer verlassenen Tankstelle vor sich hin. Doch der Cowboy dort unten im Tal ist ein ganz Süßer. Der Kofferraum seines Jeeps ist voll mit Schwarzwälder Kirschtorte. Da wird er auch ihrem Charme nicht widerstehen können.