Playmobil-Figur: „Schwarzwald Marie“ schnell ausverkauft – neue Figuren lassen auf sich warten

Die Playmobil-Sonderfigur war mancherorts schon am ersten Tag ausverkauft. Wie lange Fans nun auf Nachschub warten müssen – und welche Alternative es schon dieses Jahr gibt.
Wegen der hohen Nachfrage nach der „Schwarzwald Marie“ wollen die Projektverantwortlichen die Sonderfigur bei Playmobil nachbestellen. „Bis die Neuauflage verfügbar ist, wird es einige Monate dauern und voraussichtlich im Frühling 2026 wieder im Schwarzwald verkauft werden“, teilte eine Sprecherin der Schwarzwald Tourismus GmbH mit.