Playboy Deutschland: Seite bei Facebook nicht auffindbar

1 Florian Boitin, Chefredakteur des „Playboy“ Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Mehr als 1,9 Millionen Konten folgen der deutschen Playboy-Ausgabe auf Facebook. Wer danach sucht, findet die Seite dort aber nicht mehr. Bei der herausgebenden Firma ist man sauer.











Die Facebook-Seite von Playboy Deutschland mit mehr als 1,9 Millionen Followern ist nach Angaben der herausgebenden Firma nicht mehr auffindbar. Alle Versuche, beim Facebook-Betreiber Meta Platforms Inc. die Gründe für die unangekündigte Deaktivierung in Erfahrung zu bringen, seien bisher ohne Erfolg geblieben, teilte die Kouneli Media GmbH in München mit. Bisher sei auch nicht klar, ob die Seite seit Montag vergangener Woche vorerst gesperrt oder dauerhaft gelöscht wurde. Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu dem Vorfall antwortete Meta zunächst nicht.