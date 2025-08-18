Play-offs in der ELF: Stuttgart Surge – der Weg ins große Finale steht fest
Raheem Wilson, Defensive Back von Stuttgart Surge, jubelt beim Hinspiel-Sieg gegen die Munich Ravens – gibt es bald ein Wiedersehen? Foto: Baumann

Jetzt sind die Gegner klar: Die Footballer von Stuttgart Surge treffen in den Play-offs auf die Madrid Bravos und – im Falle eines Sieges – auf die Munich Ravens.

Der letzte Hauptrunden-Spieltag in der European League of Football (ELF) brachte noch einmal die eine oder andere Veränderung, auch für Stuttgart Surge. Das Team von Cheftrainer Jordan Neuman gewann bei den Fehervar Enthroners klar mit 47:20, kam damit zum dritten Mal in Folge am Ende der regulären Saison auf eine zweistellige Anzahl an Siegen (Bilanz 10:2) – und verbesserte sich in der ELF-Abschlusstabelle, weil das zuvor besser platzierte Team von Nordic Storm bei Rhein Fire mit 19:27 unterlag, noch vor den Skandinaviern auf Rang drei des Hauptrundenrankings. Damit ist auch klar, wen die Stuttgarter schlagen müssen, um ihr großes Ziel zu erreichen und am 7. September das Finale in der MHP-Arena zu spielen.

 

Im Halbfinale würde es nach München gehen

In der Wildcard-Runde trifft das Surge-Team an diesem Samstag, 23. August, ab 15 Uhr im heimischen Gazi-Stadion auf die Madrid Bravos, die sechstbeste Mannschaft der Hauptrunde (Bilanz 8:4). Sollten die leicht favorisierten Gastgeber diese Partie gewinnen, ginge es im Halbfinale am letzten August-Wochenende zu den Munich Ravens – mit denen Stuttgart Surge noch eine Rechnung offen hat.

Nachdem sie das erste Duell in Degerloch am vierten Spieltag mit 36:28 gewonnen hatten, gab es im zweiten Aufeinandertreffen im Sportpark Unterhaching eine ebenso unnötige wie unglückliche 33:36-Niederlage, die am Ende dazu führte, dass die Ravens (Bilanz 11:1, Platz zwei der Hauptrunde hinter den Vienna Vikings) es direkt ins Halbfinale schafften und dort Heimrecht haben werden, während das Surge-Team nun den Umweg über die Wildcard-Runde gehen muss. Der Ausgang der Play-offs? Ist völlig offen. Nur das Ziel von Stuttgart Surge bleibt unverändert: das große Finale in der MHP-Arena.

 