Play-offs in der ELF: Stuttgart Surge – der Weg ins große Finale steht fest

1 Raheem Wilson, Defensive Back von Stuttgart Surge, jubelt beim Hinspiel-Sieg gegen die Munich Ravens – gibt es bald ein Wiedersehen? Foto: Baumann

Jetzt sind die Gegner klar: Die Footballer von Stuttgart Surge treffen in den Play-offs auf die Madrid Bravos und – im Falle eines Sieges – auf die Munich Ravens.











Der letzte Hauptrunden-Spieltag in der European League of Football (ELF) brachte noch einmal die eine oder andere Veränderung, auch für Stuttgart Surge. Das Team von Cheftrainer Jordan Neuman gewann bei den Fehervar Enthroners klar mit 47:20, kam damit zum dritten Mal in Folge am Ende der regulären Saison auf eine zweistellige Anzahl an Siegen (Bilanz 10:2) – und verbesserte sich in der ELF-Abschlusstabelle, weil das zuvor besser platzierte Team von Nordic Storm bei Rhein Fire mit 19:27 unterlag, noch vor den Skandinaviern auf Rang drei des Hauptrundenrankings. Damit ist auch klar, wen die Stuttgarter schlagen müssen, um ihr großes Ziel zu erreichen und am 7. September das Finale in der MHP-Arena zu spielen.