Play-offs in der Champions League: Allianz MTV Stuttgart ist der klare Außenseiter

Die Aussichten, doch noch das Viertelfinale der Champions League zu erreichen, sind für die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart nicht allzu gut – ans Aufgeben denkt aber trotzdem niemand. „Wir dürfen an unsere Chance glauben“, sagt Trainer Konstantin Bitter vor dem Play-off-Rückspiel an diesem Donnerstag (17.30 Uhr) im polnischen Rzeszow, „es ist gut möglich, dass es wieder ein Duell auf Augenhöhe geben wird – und dann ist alles möglich.“

Allerdings, daran besteht kein Zweifel, ist KS Rzeszow der klare Favorit. Die Gastgeberinnen gewannen nicht nur das Hinspiel in Stuttgart 3:1 (darunter den denkwürdigen dritten Satz mit 45:43), sondern am Sonntag auch den polnischen Pokal. In der Liga haben sie erst eine Partie verloren. „Unser Gegner agiert auf konstant hohem Niveau, hat im Gegensatz zu uns auf allen sieben Positionen erfahrene Spielerinnen“, erklärt Bitter, „doch jetzt muss das Team zeigen, dass es auch mental stabil ist – wir werden für KS Rszeszow eine Herausforderung sein.“

Um in die Runde der besten acht Mannschaften in Europa einzuziehen, müsste der MTV zuerst das Spiel 3:0 oder 3:1 gewinnen und zudem den dann folgenden Golden Set für sich entscheiden. „Unser Vorteil ist, dass wir nichts zu verwalten haben“, sagt Bitter, „angesichts der Ausgangslage können wir in diesem Spiel nur etwas gewinnen.“