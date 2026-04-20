Play Dead: Netflix schnappt sich Nazi-Thriller mit Matthias Schweighöfer

Netflix hat sich die Rechte an "Play Dead" gesichert: Der Zweiter-Weltkriegs-Thriller mit Matthias Schweighöfer und Noah Jupe verspricht eine Mischung aus "1917" und "Don't Breathe" zu sein.
Netflix baut seine Zusammenarbeit mit Regisseur Jaume Collet-Serra weiter aus. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat sich der Streamingdienst die Rechte an dem Weltkriegs-Thriller "Play Dead" gesichert. In einer der beiden Hauptrollen ist Matthias Schweighöfer (44) als Nazi zu sehen, ihm entgegen steht der britische Jungstar Noah Jupe (20, "Hamnet").