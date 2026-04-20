Play Dead: Netflix schnappt sich Nazi-Thriller mit Matthias Schweighöfer

Netflix hat sich die Rechte an "Play Dead" gesichert: Der Zweiter-Weltkriegs-Thriller mit Matthias Schweighöfer und Noah Jupe verspricht eine Mischung aus "1917" und "Don't Breathe" zu sein.

Netflix baut seine Zusammenarbeit mit Regisseur Jaume Collet-Serra weiter aus. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat sich der Streamingdienst die Rechte an dem Weltkriegs-Thriller "Play Dead" gesichert. In einer der beiden Hauptrollen ist Matthias Schweighöfer (44) als Nazi zu sehen, ihm entgegen steht der britische Jungstar Noah Jupe (20, "Hamnet").

Im Zentrum der Handlung steht ein traumatisierter Soldat, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs mit ansehen muss, wie seine komplette Einheit bei einem Hinterhalt ausgelöscht wird. Um die Nacht zu überleben, bleibt ihm nur eine Option: sich tot zu stellen - mitten in einem Bataillon von Nazi-Soldaten. Branchenkenner vergleichen das Projekt "Deadline" zufolge bereits mit Kriegsdrama "1917" und dem Horror-Überraschungserfolg "Don't Breathe".

Prominente Produzenten im Hintergrund

Das Drehbuch zu "Play Dead" stammt aus den Federn von Natalie Conway und Peter Stanley-Ward. Als Produzenten fungieren unter anderem "Tanz der Teufel"-Erfinder Sam Raimi (66). Weitere Partner sind BoulderLight, Bad Grey sowie die Produktionsfirma Nocturnal, die das Projekt komplett finanzierte - es ist Nocturnals erster Kinofilm überhaupt.

Regisseur Collet-Serra ist bei Netflix kein Unbekannter mehr. Der Spanier hat mit dem Streamer eine mehrjährige Kreativpartnerschaft geschlossen, aus der bereits mehrere Projekte hervorgegangen sind. Sein Flughafen-Thriller "Carry-On" mit Taron Egerton (36) und Jason Bateman (57) gehört nach wie vor zu den drei erfolgreichsten Filmen in der Geschichte der Plattform.

Ein gern gesehener Netflix-Gast

Matthias Schweighöfer ist damit zum wiederholten Male mit einer Produktion bei Netflix zu sehen. Zuletzt waren das unter anderem "Army of the Dead" und "Army of Thieves" sowie "Heart of Stone" und der deutsche Mysterythriller "Brick", in dem auch seine Ehefrau Ruby O. Fee (30) mitwirkte.

Ein Starttermin für "Play Dead" wurde bislang nicht kommuniziert.