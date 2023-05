1 Außen hui – und innen ein Fall für die Generalsanierung: Opernhaus Stuttgart Foto: dpa/dpa

Die Sanierung des Opernhauses in Stuttgart wird zum Politspektakel: ein Schaulaufen zum Schaden aller.









So schnell ist die von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgerufene „Jahrhundertaufgabe“ anscheinend ein Thema von gestern. Die Pandemie und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine lassen für einige in der Landesregierung aus Grünen und CDU das längst beschlossene Vorhaben von Land und Stadt, das Staatstheaterareal in Stuttgart deutlich zu erweitern und das Opernhaus über eine Generalsanierung für die nächsten 100 Jahre fit zu machen, als Idee aus einer anderen Zeit erscheinen.