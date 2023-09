1 Vorstellung der Pläne am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz Foto: /jse

Lange stand die Forderung nach einer Neugestaltung des wenig ansehnlichen Joseph-Süß-Oppenheimer-Platzes im Raum. Jetzt liegen die Pläne vor und die Bürger können sich ein Bild machen. Auch der Zeitplan für die Umgestaltung steht fest.











Die lange geforderte Umgestaltung und Aufwertung des Joseph-Süß-Oppenheimer-Platzes vom Hinterhof mit Tiefgarage zu einem Platz, der den Namen Platz verdient und seinem Namensgeber würdig ist, kommt voran: Vertreter von Stadtplanungsamt und Tiefbauamt erläuterten jetzt an Ort und Stelle, was genau geplant ist und wann das Vorhaben realisiert wird. Demnach soll die Neugestaltung des zwischen Neue Brücke und Schulstraße gelegenen Platzes von 2024 an in mehreren „anliegerverträglichen“ Schritten erfolgen und Ende 2024 abgeschlossen sein.