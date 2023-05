7 Ganz schön rot: Mitarbeiter der Mercedes-Benz Mobility AG halfen mit bei der farblichen Neugestaltung an der Paulinenbrücke. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Boulderwand, Fußballfläche, Pumptrack: unter der Paulinenbrücke entsteht ein Ort für Sport und Bewegung. Die farbliche Neugestaltung haben am Mittwoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mercedes-Benz Mobility AG übernommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zitronengelb, grasgrün, himmelblau und feuerwehrrot leuchten die bunten Farbflächen auf dem sonst so grauen Asphalt unter der Paulinenbrücke. In lange Overalls gehüllt, mit großen dicken Farbwalzen und langen Pinseln bewaffnet, sorgen 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mercedes-Benz Mobility AG am Mittwoch dafür, dass der triste Beton diesen bunten Anstrich erhält.