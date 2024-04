Taylor Swift ist neu im Klub der Promi-Milliardäre. Doch in der Liste des US-Magazins "Forbes" liegt sie nur auf Platz 14. Ganz oben steht ein Regisseur, der seit fast 20 Jahren keinen Film mehr gedreht hat. Die Sängerin hat aber ein Alleinstellungsmerkmal.

Im Oktober 2023 hatte Taylor Swift (34) mit ihrem Gesamtvermögen die Milliardengrenze überschritten. Folgerichtig findet sich die Sängerin und Songwriterin jetzt als Neuzugang in der Liste der Promi-Milliardäre, die das US-Magazin "Forbes" gerade herausgegeben hat.

Mit einem geschätzten Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar - etwa 1,02 Milliarden Euro - schafft es Swift aber nur auf Platz 14 der Liste. Knapp vor ihr liegen der TV-Produzent Dick Wolf (77, "Law & Order") und der Ex-Basketballspieler Earvin "Magic" Johnson (64) mit je 1,2 Milliarden Dollar. Wie Taylor Swift sind sie beide neu in dem exklusiven Klub. Ebenfalls 1,2 Milliarden besitzt demnach der noch aktive Basketballer LeBron James (39).

Platz eins für Regisseur, der seit gut 20 Jahren keinen Film mehr gedreht hat

Die Top Ten der "Forbes"-Liste bilden aufsteigend Golfer Tiger Woods (1,3 Milliarden), Sängerin Rihanna (1,4 Milliarden), Entertainer Tyler Perry (1,4 Milliarden), "Der Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson (1,5 Milliarden), Reality-Star Kim Kardashian (1,7 Milliarden), Rapper Jay-Z (2,5 Milliarden) und Moderatorin Oprah Winfrey (2,8 Milliarden).

Platz drei geht an Michael Jordan (3,2 Milliarden), den dritten Basketballer in der Liste. Auf Rang zwei liegt Regisseur und Produzent Steven Spielberg (4,8 Milliarden). Nummer eins ist ein Kollege, der 2005 seinen letzten Film als Regisseur gedreht hat: George Lucas (79) ist mit einem Vermögen von 5,5 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch der Liste. Einen Großteil nahm er durch den Verkauf seiner Produktionsfirma Lucasfilm an Disney ein.

Das macht Taylor Swift zur Ausnahme

Überhaupt: Die gelisteten Promis machten ihr Vermögen nicht mit ihrem eigentlichen Kerngeschäft, sondern hauptsächlich mit Werbedeals, Firmenbeteiligungen oder Verkäufen ihrer Unternehmen. Mit einer Ausnahme: Taylor Swift. Sie soll sich ihren Reichtum ausschließlich mit ihrer Musik verdient haben, mit dem Einkommen aus Tonträgern, Streams und Touren.

Der laut "Forbes" reichste Mensch der Welt kann über die Zahlen der Entertainment-Größen nur müde lächeln. Der Unternehmer Bernard Arnault (75) soll unter anderem dank des Luxusgiganten LVMH rund 233 Milliarden Dollar besitzen.