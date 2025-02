Plattfuß kehrt zurück: Salvatore Esposito tritt Bud Spencers Erbe an

Der Starttermin für die Neuauflage der "Plattfuß"-Reihe steht fest. Im Frühjahr 2025 zeigt Sky vier Filme rund um den Nachfolger des legendären Ermittlers Manuele "Plattfuß" Rizzo, einst verkörpert von Bud Spencer (1929-2016). Den Auftakt macht "Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Rückkehr" am 29. März um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Premiere. Die drei weiteren Filme folgen an den darauffolgenden Samstagen zur Primetime. Das gab Sky in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Mittelpunkt von "Plattfuß - Ein Cop in Neapel" steht der Ermittler Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito). Der Schützling von Manuele Rizzo kehrt aus Deutschland in seine Heimatstadt Neapel zurück. Dort muss er sich zunächst das Vertrauen seiner Kollegen erarbeiten. Kommissarin Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico) macht ihm dabei das Leben schwer.

Das ist Bud Spencers Nachfolger

Salvatore Esposito (39) tritt in die großen (Platt-)fußstapfen von Bud Spencer. Der Schauspieler ist wie sein Vorgänger und seine Serienfigur in Neapel geboren. Bekannt wurde Esposito durch die Erfolgsserie "Gomorrah", die in seiner Heimatstadt spielt. In dem von Roberto Savianos (45) Buch inspirierten Gangsterdrama übernahm er als Gennaro eine der Hauptrollen.

Seinen ersten englischsprachigen Part verkörperte der Italiener in der vierten Staffel der Anthologieserie "Fargo". Im Kino ist der Hüne gerade in "Criminal Squad 2" zu sehen.

Bud Spencer verkörperte Manuele Rizzo in vier Kinofilmen. Erstmals gab er den gutmütigen Bullen 1973 in "Sie nannten in Plattfuß". Bis 1980 folgten "Plattfuß räumt auf", "Plattfuß in Afrika" und "Plattfuß am Nil". Neben den Klamauk-Western mit Terence Hill (85) gehören die "Plattfuß"-Krimis zu Spencers beliebtesten Filmen.