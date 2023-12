Wann kann man „The Eras Tour“ in Deutschland streamen

Dank ihrer Tournee schaffte sie es in das Guinness Buch der Rekorde 2023: Mit „The Eras Tour“ machte Taylor Swifts einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar. Damit brach sie den Rekord für die umsatzstärkste Tournee von Sir Elton Johns fünfjähriger Abschiedstournee. Auch mit ihrem Konzertfilm „The Eras Tour“ brach die 34-Jährige Rekorde, als er im Oktober in die Kinos kam. Innerhalb eines Tages brachte der Ticketvorverkauf 37 Millionen Dollar (umgerechnet 35 Millionen Euro) in Amerika ein.

Regie führte der amerikanische Emmy-Preisträger Sam Wrench, der bereits Konzertfilme für Billie Eilish und Lizzo gedreht hat. Im November kündigte Megastar Swift via Instagram an, dass ihr Konzertfilm ab ihrem Geburtstag - dem 13. Dezember - verfügbar sein wird. Die Streaming-Version von „The Eras Tour“ beinhaltet drei Bonus-Songs, die auf der großen Leinwand nicht zu sehen waren, darunter „Long Live“, „The Archer“ und „Wildest Dreams“

In den USA, Kanada und Großbritannien kann der Eras Tour Film ab dem 13. Dezember ausgeliehen werden, während „Swifties“ in Australien und Neuseeland ihn ab dem 14. Dezember sehen können. Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz müssen sich etwas gedulden. Das deutsche Web-Portal „Netzwelt“ schreibt: Der Start in Deutschland verzögere sich und könne sich eventuell ins neue Jahr verschieben.

Mehrere internationale Medien– unter anderem das britische Musikmagazin „New Musical Express“ – berichten jedoch, dass der Streaming-Start in der DACH-Region auf den 21. Dezember fällt. Ob sie damit richtig liegen wird sich kurz vor Weihnachten zeigen, offizielle Informationen liegen dazu bisher nicht vor.

Rund 20 Euro für 48 Stunden

Wie der amerikanischen Nachrichten-Sender „TODAY“ bestätigt, wird die Eras Tour nur auf Streaming-Diensten wie beispielsweise Apple Plus und Amazon Prime zum Ausleihen verfügbar sein. Der Film kann jedoch weder gekauft noch mit einem Abonnement kostenlos angeschaut werden. In Amerika und Kanada beträgt der Leihpreis für den Film Eras Tour in 19,89 Dollar – eine Anspielung auf ihr Geburtsjahr 1989.

Der Preis kann je nach Streaming-Plattform und Land variieren. Bei allen Leihkäufen in den USA und Kanada haben Fans jedoch 48 Stunden lang Zugriff auf den Film. Zu der Streaming-Situation in Deutschland ist bisher nichts bekannt.

Tournee in Deutschland ausverkauft

Die 34-Jährige ist die erfolgreichste Sängerin der vergangenen Jahrzehnte und veröffentlichte mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts. Im Sommer 2024 bringt der Megastar die „Eras“-Tournee auch nach Deutschland. Die Konzerte sind in München, Gelsenkirchen und Hamburg geplant und bereits ausverkauft.