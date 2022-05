Plattenwald in Backnang

1 Mit 21 Streifen ist die Polizei ausgerückt, um die Schlägerei zu unterbinden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Auf einem Spielplatz im Backnanger Plattenwald ist ein Streit eskaliert. Mindestens 35 Personen waren beteiligt. Auslöser war offenbar eine Eifersüchtelei zwischen zwei Frauen.















Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Frauen auf einem Spielplatz im Backnanger Plattenwald (Rems-Murr-Kreis) ist am Samstagabend in eine Massenschlägerei ausgeartet. Mindestens 35 Menschen sind laut Erkenntnissen der Polizei gegen 19.30 Uhr auf dem beliebten Treffpunkt aufeinander losgegangen.

Faustschläge, Fußtritte und ein Messer

Dabei soll es nicht nur Faustschläge und Fußtritte gehagelt haben. Eine Person wurde laut Polizeiangaben mit einem langen Ast, zwei Personen mit einem Messer verletzt. Auch neutrale Personen, die nichts mit den rivalisierenden Gruppen zu tun hatten und den Streit schlichten wollten, wurden in die Auseinandersetzung hineingezogen.

Zur Versorgung der Verletzten waren drei Rettungsdienst-Teams und zwei Notärzte im Einsatz. Mehrere Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei war mit 21 Streifen im Einsatz, um die Massenschlägerei in den Griff zu bekommen. Drei Tatverdächtige im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Nach Feststellung ihrer Personalien und ihrer Vernehmung wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich zur Klärung von Details mit der Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 in Verbindung zu setzen.