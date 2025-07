Leona Lewis (40) plant für 2026 ein neues Album. Zwischen 2007 und 2015 veröffentlichte die Sängerin fünf Studioalben, danach folgte eine längere Pause. Nun kündigte sie ihre sechste Platte an - genau 20 Jahre nach ihrem Sieg bei der britischen Castingshow "The X Factor".

Leona Lewis: "Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall etwas geben"

Der britischen Zeitung "The Sun" gab Leona Lewis nun Einblicke in die Arbeit an ihrem kommenden Album. Seit dem vergangenen Jahr ist die Sängerin wieder im Studio: "Ich bin schon ziemlich tief im Prozess und produziere alles, schreibe alles, also ist das für mich völliges Neuland." Gleichzeitig kündigte Lewis an: "Aber nächstes Jahr wird es auf jeden Fall etwas geben."

Ein zentrales Thema ihres neuen Albums soll die Liebe zu ihrer Tochter sein, die 2022 zur Welt kam. "Als ich anfing, war ich ziemlich überwältigt. Und es gab definitiv Momente im Studio, in denen ich mich fragte: 'Bin ich verrückt? Warum mache ich das?'", gab die "Bleeding Love"-Interpretin dennoch zu.

Für das Album brachte sich die Künstlerin nach eigenen Angaben selbst das Bass- und Schlagzeugspielen bei. "Und es ist auch so erfüllend. Einfach nur einen Song zu hören, der buchstäblich ganz du selbst ist, fühlt sich richtig gut an. Es fühlt sich so echt und real an", zeigte sich Lewis stolz.

Erfolgreiche Karriere nach der Castingshow

Leona Lewis wurde Ende 2006 durch den Sieg der dritten Staffel der britischen Castingshow "The X Factor" bekannt. Mit dem Hit "Bleeding Love" gelang ihr Anfang 2008 der internationale Durchbruch. Es folgten fünf Studioalben sowie zahlreiche Singles.

Privat fand die Sängerin ihr Glück mit dem Choreografen Dennis Jauch (36), den sie 2010 während ihrer Tournee kennenlernte. Er war damals als Backgroundtänzer engagiert. Ein Jahr nach der Verlobung heiratete das Paar im Juli 2019. Drei Jahre später, 2022, kam ihre Tochter Camel zur Welt.