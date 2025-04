Plattdeutsches Solo-Album Vun Hier: Timsen: Mundarten bereichern die Sprachenvielfalt

2 Der norddeutsche Sänger Timsen legt mit "Vun Hier" ein Solo-Album auf Plattdeutsch vor. Auch weitere Künstler sind darauf in ihrer Mundart zu hören - etwa Wolfgang Niedecken auf Kölsch und Stefanie Heinzmann im Walliser Schwyzerdütsch. Foto: Sven Sindt

Bis zum nächsten Santiano-Album dauert es noch ein paar Monate - und die Pause nutzt Sänger Timsen für ein eigenes Projekt. Er kehrt mit "Vun Hier" zu seinen plattdeutschen Wurzeln zurück. "Mundarten bereichern ja die ganze Sprachenvielfalt", sagt er im Interview.











Link kopiert



Mit der Band Santiano hat der norddeutsche Sänger Timsen (59), der eigentlich Hans-Timm Hinrichsen heißt, riesige Erfolge gefeiert. Am 25. April bringt er sein Solo-Album "Vun Hier" auf den Markt, das er in einem Release-Konzert am 30. April im Gruenspan in Hamburg vorstellt. Das Besondere: Er singt in seiner Heimatsprache Plattdeutsch. Auf einigen Liedern sind zudem Kollegen wie Wolfgang Niedecken (74) und Stefanie Heinzmann (36) zu hören, die ebenfalls ihre Mundart vortragen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Timsen, wieso das nicht das Ende von Santiano ist, welchen plattdeutschen Ausdruck er am liebsten hat und warum er seinen 60. Geburtstag nicht groß feiern will.