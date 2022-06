„Trooping the Colour“ in London

25 Herzogin Camilla, Herzogin Kate und Prinz George bei der Militärparade „Trooping the Colour“ zu Ehren von Queen Elizabeth II. Foto: dpa/Jonathan Brady

Royal-Fans säumen die Londoner Prachtstraße „The Mall“, um einen guten Blick auf die Militärparade „Trooping the Colour“ zu haben. Auch die royale Familie spielt bei der Parade zu Ehren der Queen eine wichtige Rolle.















Link kopiert

Mit der Militärparade „Trooping the Colour“ beginnen in London am Donnerstagvormittag die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.:

13.43 Uhr (Ortszeit, 13.43 Uhr MESZ): LondonQueen Elizabeth II. hat zu ihrem 70. Throngeburtstag den Gruß einer Militärparade entgegengenommen. Die Königin zeigte sich am Donnerstagmittag in einem taubenblauen Mantel auf dem Balkon des Buckingham-Palasts in London. Neben ihr salutierte ihr Cousin Herzog Edward von Kent in roter Galauniform. Damit wurde die traditionelle Parade „Trooping the Colour“ abgeschlossen.

Die Queen wird in Kürze erneut auf dem Balkon erwartet - dann in Begleitung zahlreicher Familienmitglieder. Mit ihr werden unter anderem ihr ältester Sohn Prinz Charles, der in ihrem Namen die Parade auf dem Exerzierplatz abnahm, sowie ihr Enkel Prinz William erscheinen. Auch mehrere Urenkel der Queen werden die Menschen grüßen, die vor dem Palast die 96 Jahre alte Monarchin feiern.

10.45 Uhr (Ortszeit, 11.45 Uhr MESZ): Auch die Windsors spielen eine wichtige Rolle bei „Trooping the Colour“: Prinz Charles, Prinz William und Prinzessin Anne reiten in der Parade mit, die Nummer eins der Thronfolge nimmt die Parade hoch zu Pferde ab. Herzogin Camilla und Herzogin Kate fuhren mit den drei Cambridge-Kindern George, Charlotte und Louis in Kutschen mit, genauso wie die Familie von Prinz Edward und Gräfin Sophie.

10.30 Uhr (Ortszeit, 11.30 Uhr MESZ): Störung am Rande von „Trooping the Colour“: Drei Männer rannten auf den Prachtboulevard The Mall und warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden, wie im Fernsehsender Sky News zu sehen war. Ein weiterer Mann lief einige Meter vor den Soldaten und hielt einen Zettel hoch. Was darauf stand, war zunächst nicht bekannt. Polizisten rannten herbei und zerrten die Störer weg. Vermutlich handelte es sich um eine Aktion von Monarchie-Kritikern.

10.20 Uhr (Ortszeit, 11 Uhr MESZ): Die Queen nimmt gegen 13.20 MESZ vom Balkon des Buckingham Palace den Salut der Truppen ab. Um 14 Uhr zeigt sie sich laut Programm erneut der Menge und sieht sich den Höhepunkt der Militärparade an – den Überflug der Flugzeuge der „Royal Air Force“. Auf dem Balkon werden alle „working Royals“ stehen: Also Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William, Herzogin Kate (wahrscheinlich mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis), Prinzessin Anne, Prinz Edward und Gräfin Sophie.

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan haben am Donnerstag eine marginale Rolle: Sie werden sich die Militärschau auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade unweit aus dem früheren Büro des Herzogs von Wellington anschauen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Queen Elizabeth II. – ihr offizielles „Jubilee“-Porträt

10 Uhr (Ortszeit, 11 Uhr MESZ): Die traditionelle Militärparade „Trooping the Colour“ zu Ehren von Queen Elizabeth beginnt. Dabei marschieren unweit des Buckingham-Palasts mehr als 1200 Soldaten sowie Hunderte Musiker zu Ehren der Queen auf. Anschließend wird sich die Königin mit ihrer Familie auf dem Buckingham-Balkon zeigen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Meghan und Harry – ihre Rolle bei „Trooping the Colour“

9.30 Uhr (Ortszeit, 10.30 Uhr MESZ): Daniel Marmah ist mit seiner Familie an die „Mall“ gekommen. Er sei zum ersten Mal live bei „Trooping the Colour“ dabei, weil es sich um ein „historisches Ereignis“ handele, sagte er. Schließlich habe noch nie ein Monarch so lang an der Spitze Großbritanniens gestanden wie Elizabeth II.. Außerdem mache die 96-Jährige einen „wirklich großartigen Job für die ganze Welt“. Angie Hart reiste eigens aus Kanada an, um bei der Parade dabei zu sein. Die 51-Jährige zeigte sich beeindruckt vom „Prunk, dem Zeremoniell“ zu Ehren von Elizabeth II., die auch Staatsoberhaupt von Kanada ist.

9 Uhr (Ortszeit, 11 Uhr MESZ): Bereits Stunden vor dem Beginn der Feierlichkeiten zum „Platinum Jubilee“, dem 70. Thronjubiläum der Queen, sind zahlreiche Royals-Fans ins Zentrum von London geströmt, um einen guten Blick auf die Militärparade „Trooping the Colour“ zu haben. Entlang der Prachtstraße The Mall, die zum Buckingham-Palast führt, campten Dutzende Hartgesottene trotz frischer Temperaturen, um gute Plätze entlang der bevorstehenden Militärparade zu erhaschen. Überall waren britische Flaggen zu sehen. Einige Menschen ließen sich den „Union Jack“ auf die Wangen malen, andere trugen T-Shirts mit Porträts von Queen Elizabeth II. oder Masken der 96 Jahre alten Monarchin.