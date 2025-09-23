Platanen-Netzwanze in Stuttgart: Wanze wird Problem für Autofahrer – „Können gegen die Tiere nicht vorgehen“

Die Platanen-Netzwanze hat sich auch in Stuttgarter Bäumen eingenistet. Was können Autofahrer tun, um nicht Opfer der Wanzen zu werden?
Nur gelegentlich gebe es Hinweise auf die Platanen-Netzwanze im Stadtgebiet, teilt das Garten-, Friedhofs- und Forstamt auf Nachfrage mit. Manchmal seien es die städtischen Mitarbeiter selbst, die die Tiere beispielsweise bei der Baumpflege entdeckten. Zuweilen erreichten das Rathaus auch Hinweise der Einwohnerschaft. Eine Dokumentation erfolge aber nicht. „Weil es sich bei dem punktuellen Vorkommen von Platanen-Netzwanzen um kein grundsätzliches Problem handelt und dies kein gesundheitliches Risiko birgt.“