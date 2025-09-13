Platanen in Schmiden befallen: Autolack in Gefahr: Fellbach warnt vor fiesen Wanzen

In Schmiden sorgen winzige Einwanderer aus Nordamerika für Lackschäden. Die Platanen-Netzwanze hat sich in den Bäumen eingenistet – und zeigt dem Autolack, was ätzend wirklich bedeutet.
Wer sein Auto liebt, sollte es in diesen Tagen lieber nicht unter Platanen parken – zumindest nicht in Fellbach-Schmiden. Dort rieselt es von den Bäumen, aber nicht etwa Blüten oder goldgelbes Laub, sondern ätzende Hinterlassenschaften winziger Insekten. Die Platanen-Netzwanze (Corythucha ciliata) hat sich eingenistet. Und das mit Folgen.