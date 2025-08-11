Plastischer Chirurg klärt auf: Kim Kardashians Face Wrap: Wundermittel oder Abzocke?

Reality-Star Kim Kardashian preist ihre Shapewear fürs Gesicht als Lösung gegen Falten an. Doch ein Chirurg vom Marienhospital Stuttgart warnt davor.
Alles, was sie anfasst, scheint zu Gold zu werden: Reality-Sternchen und Model Kim Kardashian hat ein neues Produkt ihres Bekleidungsunternehmens SKIMS vorgestellt – und natürlich war es nach kurzer Zeit bereits ausverkauft. Der Shapewear Face-Wrap, eine Art Gesichtsbandage, soll über Nacht getragen werden und gleich mehrere Probleme auf einmal lösen. So sollen durch die „ultraweiche Kieferunterstützung“, wie es auf Instagram heißt, Falten bekämpft werden. Auch einer erschlafften Haut, so SKIMS, werde durch das Tragen wieder Kraft und Stärke verliehen. Durch die Kompressionsfunktion des Produkts könnten Unterkiefer- und Halspartie gezielt gestärkt werden.