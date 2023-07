1 Behandelt zu 95 Prozent Frauen: der Plastische Chirurg Philip Zeplin. Foto: Simon Granville

Der Marbacher Professor Philip Zeplin ist Geschäftsführer und ärztlicher Leiter der Schlossparkklinik in Ludwigsburg und seit Corona gut beschäftigt. Im Interview spricht er über Schönheits-OPs, Botox, Filler und die optimale Größe von Brustimplantaten.









Weil man sich in Videokonferenzen ständig selbst anschaut, wächst der Wunsch, jünger oder besser auszusehen. Das ist die Erfahrung von Philip Zeplin in der Pandemie. Der Marbacher ist Arzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und leitet die private Schlossparkklinik in Ludwigsburg. Er sagt: „Die meisten Patientinnen sind Frauen, die nach Kindern und Stillzeit wieder so aussehen wollen wie davor.“