Planung für Zeit nach Motorsport: Nach „F1“: Lewis Hamilton arbeitet an drei weiteren Filmen

Nach „F1“: Lewis Hamilton arbeitet an drei weiteren Filmen

1 Lewis Hamilton bastelt an seiner Karriere nach der Formel 1. Foto: Patricia Schlein/AdMedia/ImageCollect

Nach seiner Sportkarriere will Lewis Hamilton im großen Stil ins Filmgeschäft einsteigen. Der Rennfahrer arbeitet gerade an gleich drei Drehbüchern. Als Produzent ist er am bald anlaufenden Kinofilm "F1" mit Brad Pitt beteiligt.











Link kopiert



Bei der Arbeit an dem Film "F1" mit Brad Pitt (61) hat er wohl Blut geleckt. Lewis Hamilton (40) will im ganz großen Stil ins Filmgeschäft einsteigen. Der Rennfahrer verriet laut Medienberichten im Vorfeld des Großen Preis von Monaco, dass er an gleich drei Drehbüchern arbeite. Hamilton produziert "F1" nicht nur, sondern ist darin auch als er selbst auf der Leinwand zu sehen.