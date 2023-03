1 In den neuen Show im Planetarium Stuttgart geht es um Sonnenstürme. Foto: Planetarium Stuttgart/privat

Pünktlich zur Langen Nacht der Museen am Samstag, 25. März, öffnet das Carl-Zeiss-Planetarium wieder. Die Türen gehen um 18 Uhr auf, bis nachts um 1 Uhr gibt es dann Vorführungen. Von Sonntag, 26. März, an können Sterneninteressierte das Planetarium wieder wie gewohnt besuchen. Seit Mitte Januar ist das Planetarium geschlossen. In den vergangenen Monaten wurde die Deckenbeleuchtung im Foyer und im Keplersaal modernisiert. Dabei ging es vor allem um die Sicherheit. Gleichzeitig wurden aber auch moderne LED-Leuchtmittel eingebaut. Die Stadt rechnet mit einer Stromersparnis von rund 60 Prozent. Für das Projekt standen 450 000 Euro zur Verfügung. Parallel zu diesen Arbeiten nutzte das Team des Planetariums die Veranstaltungspause aber auch für Wartungsarbeiten am Sternenprojektor, an den Videobeamern und an der Laseranlage.

In der neuen Show geht es um Sonnenstürme

Nicht zuletzt hat das Planetarium eine neue Show produziert. Erstmalig in Deutschland wird am Dienstag, 28. März, das Programm „Sonnenstürme – Gefahr für die Erde?“ im Planetarium präsentiert. Geeignet ist die Vorführung für Kinder ab zehn Jahren. Ausgehend von der Betrachtung des Sternenhimmels konzentriert sich die Vorführung auf aktuelle Erkenntnisse der Sonnenforschung und geht dabei insbesondere auf das sogenannte Weltraumwetter ein, da es unmittelbaren Einfluss auf unser Leben haben kann. Bildgewaltig werden die immensen Kräfte der Sonne dargestellt. Mit modernen Computeranimationen wird der aktuelle Forschungsstand über die Wechselwirkungen zwischen Sonne und Erde an der Planetariumskuppel visualisiert.

Die aktuellen Spielpläne bis Ende Juni sind auf der Webseite des Planetariums einzusehen. Über die Internetseite sind auch Reservierungen für die Vorstellungen möglich, oder aber unter der Rufnummer 07 11 / 216 - 8 90 15. www.planetarium-stuttgart.de.