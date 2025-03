Plan für Italien-Reise steht: König Charles will kranken Papst treffen

König Charles und seine Frau Camilla werden bekanntlich im April nach Italien reisen. Trotz der schweren Erkrankung von Papst Franziskus steht ein Besuch beim Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche weiterhin auf der Agenda, wie der Palast am 18. März mitteilte.

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) werden vom 7. bis 10. April vier Tage lang Italien sowie den Vatikan besuchen. Das geplante Treffen mit Papst Franziskus (88) soll trotz dessen Erkrankung stattfinden, gab der Buckingham-Palast bekannt. In die Woche fällt für das Königspaar auch ein privater Anlass: der 20. Hochzeitstag am 9. April.

Audienz für 8. April geplant

Der Papst befindet sich seit dem 14. Februar im Krankenhaus, wo er wegen einer doppelseitigen Lungenentzündung behandelt wird. Zuletzt meldete der Vatikan einen stabilen Gesundheitszustand. Die verbesserten Aussichten für den Papst bedeuten offenbar, dass das Treffen mit den Royals im April wie geplant stattfinden soll, um das Heilige Jahr 2025 und die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der Church of England zu feiern. Aus dem Palast hieß es, man habe "unsere Hoffnungen und Gebete geteilt, dass Papst Franziskus' Gesundheit den Besuch ermöglichen wird", wie unter anderem "The Mirror" berichtete.

Vor dem auf den 8. April terminierten Treffen soll der König bereits einen privaten Brief an Papst Franziskus geschrieben haben. Darin habe er dem Pontifex laut "People" gute Genesung gewünscht. Die beiden Männer trafen sich bereits zweimal - in den Jahren 2017 und 2019. Für Charles wäre es jetzt das erste Mal, dass er dem Papst als König begegnet, weshalb britische Medien von einem "historischen Treffen" sprechen.

Termine in Rom und Ravenna

Neben der Audienz mit dem Papst wird der König auch an einem ökumenischen Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle teilnehmen. Auf dem Plan stehen während der Reise zudem zwei Meilensteine für Charles: Er wird der erste britische Monarch sein, der die päpstliche Basilika Sankt Paul vor den Mauern besucht, die Ruhestätte des Heiligen Paulus seit der Reformation. Und er wird als erster britischer König vor beiden Häusern des italienischen Parlaments sprechen. Neben einem Staatsbankett steht auch noch die Besichtigung eines gemeinsamen Vorbeiflugs der italienischen Luftwaffe und der britischen Red Arrows über Rom auf dem Programm.

Zudem wird das Königspaar in Ravenna erwartet. Dort werden Charles und Camilla das Grab des italienischen Schriftstellers Dante besichtigen. Auch der Besuch eines Festivals ist geplant, das die Küche der Emilia-Romagna feiert.

Vatikan verkündet leichte Verbesserungen

Derweil verlauten aus dem Vatikan positive Nachrichten. Wie das vatikanische Presseamt am Montagabend laut "Vatican News" mitteilte, sei der gesundheitliche Zustand von Franziskus weiter stabil, während leichte Verbesserungen in Zusammenhang mit der Atmungs- und Bewegungstherapie zu erkennen seien. Zeitweise brauche der 88-Jährige tagsüber keine Unterstützung bei der Sauerstoffzufuhr mehr.

Am Wochenende hatte der Vatikan ein erstes Bild von Franziskus im Krankenhaus veröffentlicht, das ihn im Rollstuhl bei einer Messe in der Klinik-Kapelle zeigt. Die Schwellung der rechten Hand, die darauf zu sehen ist, sei auf die eingeschränkte Mobilität des Papstes zurückzuführen, hieß es. Sie sei aber bereits im Lauf des Montags "deutlich zurückgegangen".