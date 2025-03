Plan für die Autoindustrie: EU-Kommission überprüft Verbrenner-Aus früher als vorgesehen

1 Wann kommt das Verbrenner-Aus? Foto: Sina Schuldt/dpa

Die EU-Kommission will noch dieses statt nächstes Jahr das sogenannte Verbrenner-Aus überprüfen. Von der Leyen hatte am Montag bereits einen technologieoffenen Ansatz versprochen.











Brüssel - Die EU-Kommission überprüft das sogenannte Verbrenner-Aus früher als bislang vorgesehen. EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas kündigte in Brüssel an, dass diese Überprüfung bereits dieses Jahr und nicht wie ursprünglich geplant 2026 stattfinden soll. Bereits am Montag hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt, bei dieser Überprüfung werde "vollständige Technologieneutralität" ein Grundprinzip sein.