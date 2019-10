1 Die Erde einmal selbst aus dem Weltraum heraus zu betrachten, ist bislang nur Astronauten vergönnt. Foto: dpa/ESA

Die US-amerikanische „Gateway Foundation“ will ab 2027 das weltweit erste Hotel im All eröffnen. Ein Urlaub auf der „Von Braun Station“ soll langfristig sogar für Normalverdiener erschwinglich sein.

Stuttgart - Urlaub im Weltraum? Klingt nach Science-Fiction, soll aber wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft Realität werden – zumindest, wenn es nach den Plänen der US-amerikanischen „Gateway Foundation“ geht. Das Unternehmen will 2027 das weltweit erste Hotel im All eröffnen. Bereits in diesem Monat soll der Bau des Spaceships angefangen haben, berichtet der Online-Anbieter INSH in einem Video.

Das Weltraumhotel trägt den Namen „Von Braun Station“ und erinnert damit an einen der Vorreiter des Weltraumtourismus aus den 1950er Jahren, Wernher von Braun. Und auch das geplante Design des Hotels ist stark an Brauns ursprüngliche Ideen angelehnt, wie auf der Website der „Gateway Foundation“ zu sehen ist. Demnach sind 24 Module in einem riesigen Rad nebeneinander angeordnet. Der zur Verfügung stehende Platz soll 352 Gäste beherbergen und maximal 450 Passagiere tragen.

Vorerst wohl nur für Superreiche

Der federführende Designer der „Von Braun Station“, Tim Alatorre, erklärt in einem Interview mit dem Magazin Dezeen, dass der radförmige Aufbau mithilfe seiner Umdrehung eine ähnliche Gravitation wie auf dem Mond ermöglichen soll. Die Innenausstattung der einzelnen Module wiederum sei nicht steril geplant, sondern wohnlich, wie in einem echten Hotel. „Dort wird es viele Dinge geben, die Sie auch auf Kreuzfahrtschiffen sehen: Restaurants, Bars, Konzerte, Kinos und Lehr-Seminare“, so Alatorre.

Wie viel es schlussendlich Kosten wird, das Weltraumhotel zu besuchen, steht noch nicht fest. Der Designer geht jedoch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wohl nur Superreichen vergönnt sein wird, ins All zu reisen. Allerdings habe die „Gateway Foundation das Ziel, Weltraumreisen für jedermann zu ermöglichen“.

Wie die verschiedenen Räume im Weltraumhotel aussehen sollen und wie es um Umweltbilanz des Projektes bestellt ist, sehen Sie in diesem Video: