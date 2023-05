Projekte, wie jetzt eines in Kornwestheim angedacht ist, könnte es künftig deutlich häufiger werden: großflächige PV am ungenutzten Straßenrand.

Große Photovoltaik-Anlagen sind immer häufiger Thema. Zuletzt etwa in Großbottwar, wo man sich dafür stark macht, PV auf der zunehmenden Anzahl ungenutzter Weinbergflächen zu ermöglichen. Erst vergangene Woche wurde im oberschwäbischen Ostrach auf einem Baggersee eine schwimmende PV-Anlage in Betrieb genommen. Und: Auch Flächen entlang von Schienen, Autobahnen sowie Bundes- und Landstraßen rücken in den Fokus.

Konkret wird eine solche Überlegung nun an der Bundesstraße 27 in Kornwestheim. Speziell geht es um die sogenannten Ohren an den Zu- und Abfahrten. Sprich: die ungenutzten Grünflächen, die rundum von Straße umgeben sind. Für die Ausfahrt Kornwestheim-Nord bekundete im März eine Firma aus Rheinland-Pfalz Interesse, die gesamt 8100 Quadratmeter große Fläche beidseitig der B 27 für PV-Anlagen zu nutzen. Darüber informierte das Regierungspräsidium in Stuttgart (RP) die Stadt, das die dem Bund gehörenden Liegenschaften stellvertretend verwaltet. Das RP führte auch ein erstes Gespräch mit Vertretern der Firma und würde, sobald dann alle Voraussetzungen geprüft sind, mit ihr den Pachtvertrag unterzeichnen sowie den Baufortschritt überwachen.

Die Firma habe signalisiert, teilt die Stadtverwaltung mit, den Ablauf mit ihr abstimmen zu wollen. Dem Rathaus kommt das entgegen. Laut Bürgermeister Daniel Güthler sehen „wir das Vorhaben positiv“. Man möchte sich aber dafür einsetzen, dass die Bäume erhalten bleiben. „Das wäre eine Prämisse.“ Die Fläche seien besonders geeignet, weil sie nicht der Landwirtschaft dienten oder besonders fruchtbar seien.

Auch der Ausschuss für Umwelt und Technik signalisierte in seiner Sitzung am Montagabend breite Zustimmung. Einmütig bei einer Enthaltung wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, dem RP mitzuteilen, dass man sich im Falle weiterer Interessensbekundungen PV-Anlagen auch an zwei weiteren B 27-Ausfahrten vorstellen kann: Ganz im Norden beim Autokino (8900 Quadratmeter Potenzialfläche) sowie bei Kornwestheim-Mitte (9330). Die B 27-Abfahrt südlich der Stadt liegt außerhalb der Gemarkung, dort steht außerdem Wald.

Breite Zustimmung, aber auch Einwände

Sowohl für die Stadtverwaltung als auch den Gemeinderat ist klar, dass die PV-Anlagen zu keinerlei Beeinträchtigung für Autofahrer führen dürfen – weder blenden noch die Sicht behindern. „Wir haben das Glück, dass die Flächen an allen Ausfahrten Richtung Süden abfallen. Die Anlagen dürften also nicht hoch sein“, sagt Daniel Güthler.

Auf die Größe hatte der sich enthaltende Ender Engin (FDP) hingewiesen. Solche Technik anstelle von Grünflächen oder mehr Bäumen würde ihn zudem als Autofahrer psychisch beeinträchtigen, wenn er jeden Tag vorbeifahre. „Wir sehen doch schon überall Beton. Das ist mit das einzige verbliebene Grün.“ CDU-Rat Hans Bartholomä stimmte ihm zu und wies auch auf den Kühlungseffekt von Wiesen hin. Grüne und SPD hielten dagegen, dass auch der Klimawandel beeinträchtige und das „der Tribut ist, den man zollen muss, wenn niemand seinen Energieverbrauch einschränken will“, so Edda Bühler (Grüne). Irgendwo, sagt SPD-Rat Hans-Michael Gritz, müsse man anfangen. „Jede Alternative wäre genauso diskutabel.“

Kosten fallen für die Stadt keine an, der spätere Betreiber müsste selbst dafür sorgen, dass der Strom ins Netz eingespeist wird. Ein Zeitplan kann noch nicht genannt werden. Es müsste aber mindestens mit 1,5 Jahren bis zur Inbetriebnahme gerechnet werden.

Potenzial im Kreis Ludwigsburg erscheint gering

Analyse

2022 ermittelte das Verkehrsministerium im Land, ob es Potenzial und Interesse – insbesondere von Energieversorgern – zur Errichtung und zum Betrieb von großflächigen PV-Anlagen gibt. Untersucht wurden ungenutzte Flächen von Bund und Land entlang von Bundes- und Landesstraßen. Das Ergebnis: Landesweit kommen rund 260 Flächen in Frage. Im Kreis Ludwigsburg zählt dazu neben der B 27-Ausfahrt Kornwestheim-Nord nur die B 10-Ausfahrt zwischen Münchingen und Schwieberdingen. 17 potenzielle Flächen gibt es derweil allein rund um den Knoten von B 14 und B 29 bei Waiblingen. Es meldeten sich 23 Firmen.

Vorgehen

Das RP bat nun im Januar die Kommunen darum, weitere potenzielle Flächen für großflächige PV zu nennen.