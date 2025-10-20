Evelyn Burdecki sucht weiter nach der großen Liebe - doch für den Fall, dass sie ihren Traummann nicht rechtzeitig findet, hat sie bereits einen konkreten Plan B für ihren Kinderwunsch. Mit ihrem besten Freund hat sie sich auf eine außergewöhnliche Vereinbarung geeinigt.
Sie ist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands, doch in Sachen Liebe läuft es bei Evelyn Burdecki nicht ganz so rund wie beruflich. Die 37-Jährige träumt von einer eigenen Familie. Falls das mit der großen Liebe in nächster Zeit nichts werden sollte, hat sie aber auch schon einen Plan B für ihren Kinderwunsch in der Hinterhand.