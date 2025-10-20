Evelyn Burdecki sucht weiter nach der großen Liebe - doch für den Fall, dass sie ihren Traummann nicht rechtzeitig findet, hat sie bereits einen konkreten Plan B für ihren Kinderwunsch. Mit ihrem besten Freund hat sie sich auf eine außergewöhnliche Vereinbarung geeinigt.

Sie ist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands, doch in Sachen Liebe läuft es bei Evelyn Burdecki nicht ganz so rund wie beruflich. Die 37-Jährige träumt von einer eigenen Familie. Falls das mit der großen Liebe in nächster Zeit nichts werden sollte, hat sie aber auch schon einen Plan B für ihren Kinderwunsch in der Hinterhand.

"Ich wäre todunglücklich, wenn ich das nicht irgendwann noch schaffe", erklärt Burdecki gegenüber "Bild". Dabei denkt die TV-Blondine auch an ihre Mutter Teresa. "Ich habe keinen gesellschaftlichen Druck mehr, aber ich würde meiner Mama so gerne noch ein Enkelkind schenken, solange sie lebt! Sie ist nun auch schon fast 80, aber Gott sei Dank total fit", so Burdecki, die nach wie vor bei ihrer Mutter in Düsseldorf wohnt.

Burdecki hat bereits konkrete Schritte unternommen. Derzeit befindet sie sich in ärztlicher Behandlung, um ihren Körper auf eine Eizellenentnahme zum anschließenden Einfrieren vorzubereiten. "Wer weiß, wie lange ich noch welche produzieren kann", begründet sie die Maßnahme.

Der ungewöhnliche Pakt mit Jugendfreund Benjamin

Doch was passiert, wenn Burdecki in den kommenden Jahren nicht doch noch ihren Traummann findet? Auch dafür hat die Entertainerin bereits eine Lösung parat. "Wenn ich meinen Traummann nicht rechtzeitig finde, dann will ich ein Kind mit meinem besten Freund zeugen", verrät sie "Bild".

Benjamin heißt der gute Freund, den Burdecki bereits seit Kindertagen kennt. Auch er wünscht sich demnach ein Kind: "Benjamin und ich kennen uns, seit ich zwölf bin, er hat auch einen großen Kinderwunsch, und wir haben uns fest versprochen, dass wir beide dann ein Kind zusammenbekommen", erklärt die TV-Bekanntheit.

Die Umsetzung dieses Plans hat Burdecki durchdacht. Von einer romantischen oder körperlichen Beziehung zu ihrem Freund ist keine Rede. "Neeee! Er würde mir dann seinen Samen spenden, wir setzen mir die befruchtete Eizelle ein - und im besten Fall ziehen wir das Kind dann zusammen auf", beschreibt sie das Prozedere. Über Benjamin sagt sie: "Benjamin ist supercool, bodenständig, und ich vertraue ihm zu hundert Prozent."

In einer der kommenden Folgen ihrer Reality-Doku "Being Burdecki", die ab dem 21. Oktober auf Sky und Wow zu sehen sein wird, wird besagter Benjamin auch zu sehen sein.

Dating-Strategie: Abstecher nach Holland

Die Partnersuche gestaltet sich für Burdecki in Deutschland übrigens schwierig. Ihr Bekanntheitsgrad macht ungestörte Dates nahezu unmöglich. "Zum Daten fahre ich immer rüber nach Holland", verrät sie ihren Trick. "Kein Witz: Da gibt es kein deutsches Fernsehen, da kennt mich keiner, und ich kann mich viel freier bewegen als zu Hause."

Sollte ein Mann tatsächlich Burdeckis Interesse geweckt haben, kommt eine ganz besondere Instanz zum Einsatz: ihre WhatsApp-Gruppe "Old School Friends" mit sieben ihrer engsten Freundinnen. "Da schreibe ich einen Namen in die Gruppe, und dann wird in alle Richtungen recherchiert. Hat er einen kriminellen Hintergrund, ist er ein Weiberheld, will er vielleicht nur selbst berühmt werden? Meine Freundinnen checken meine Männer auf Herz und Nieren ab, mit KI und allem Drum und Dran".