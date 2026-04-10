Plakate in Esslingen: „Nicht euer Ernst, oder?“ Stadt setzt Richtlinie von 2008 um

Plakate sind in der Fußgängerzone in Esslingen künftig weitgehend tabu. Die Stadt setzt eine Richtlinie aus dem Jahr 2008 um. Weshalb erst jetzt?
Theaterplakate sind eine Kunstform. Die pflegt die Esslinger Landesbühne mit den Arbeiten des bekannten Grafikers Frieder Grindler – und das seit vier Jahrzehnten. Umso fassungsloser reagierten viele Esslinger nun auf eine Ansage des Theaters, dass es vorerst „Vorhang zu“ heißt für die Gebrauchskunst in den Fußgängerzonen. Der Grund ist eine Richtlinie aus dem Jahr 2008, die die Stadt nun erst umsetzt.