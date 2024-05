Man kann 75 Jahre Jahre Grundgesetz mit wohl gesetzten Worten feiern. Man kann den verfassungspatriotischen Rückblick aber auch mit etwas spielerischer Leichtigkeit aufpeppen. Die Kommunikationsabteilung von Mercedes-Benz hat sich für die zweite Variante entschieden. Das Ergebnis hat, kein Wunder, mit fahrbaren Untersätzen zu tun und ist ab Pfingstmontag auf mehr als 500 Plakaten und Werbedisplays in Stuttgart und Berlin zu sehen.

Offensichtlich ist es ein Trend: Der Stuttgarter Autohersteller mischt sich lauter als in früheren Zeiten in politische und gesellschaftliche Debatten ein. Erst kürzlich hat sich Mercedes mit Blick auf die Europawahl gegen populistische, fremdenfeindliche und EU-kritische Strömungen positioniert, sich zudem klar gegen Strafzölle für chinesische Elektroautos und für die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens ausgesprochen. Jetzt folgt ein Loblieb auf die demokratische Verfassung Deutschlands – in diesem Fall ist es gepaart mit einer guten Portion Eigenwerbung.

Ein Loblieb auf Demokratie und schwäbische Ingenieurskunst

„Wir schätzen Deutschlands Vielfalt, Freiheit und Demokratie. Als eines der größten Unternehmen Deutschlands ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir uns klar zu den Grundsätzen und Werten bekennen, auf denen dieses Land aufgebaut ist“, sagt Vorstandschef Ola Källenius zu der Aktion mit dem Slogan „Freiheit ist ein starker Motor“. Und natürlich sei man auch stolz darauf, „dass wir das Bild – und das Straßenbild – der Bundesrepublik im vergangenen Dreivierteljahrhundert ein Stück weit mitgeprägt haben“.

In den Garagen stehen Preziosen aus den 50er-Jahren

Die Protagonisten, die auf den Plakaten zu sehen sind, sind allesamt bei Mercedes beschäftigt. Sie haben sich nach einem Aufruf im Intranet dafür beworben, mit ihren privaten Automobilschätzen von der Agentur Team X und dem Fotografen Dieter Rebmann professionell in Szene gesetzt zu werden. Die Autos, die sie präsentieren, gehen zurück bis ins Baujahr 1950. Nur acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber haben es auf die Plakate geschafft, insgesamt 50 werden auf der die Aktion begleitenden Website präsentiert.

Dort posieren auch zahlreiche Vertreter der Chefetage stolz mit ihren privaten Oldtimern, etwa die Marketingchefin Bettina Fetzer mit einem 300 SL Cabrio von 1986, Chef-Lobbyist Eckart von Klaeden mit einem gleichnamigen Modell von 1989 und der Geschäftsführer der Classic-Abteilung, Marcus Breitschwerdt, mit seinem 280 SL von 1970. Ola Källenius selbst erweist sich als Mann der Gegenwart mit der neuesten Version des Elektroflaggschiffs EQS, Baujahr 2024. Dabei könnte es sich allerdings um einen Dienstwagen handeln.