12 Lichtermeer statt Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte heißt nicht Adventszeit ohne Stimmung. Wir haben in einer Fotostrecke die schönsten Flecken im Landkreis Ludwigsburg und drumherum zusammengetragen.















Link kopiert

Ludwigsburg - Weihnachtsstimmung ist, was man draus macht: Nur, weil die Weihnachtsmärkte ausfallen, ist es nicht trist und trostlos in der Region. Kommunen, aber auch Privatleute sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Mit großer Hingabe haben beispielsweise Familien in Erdmannhausen und in Asperg zig Tausende Lichter rund um ihre Häuser installiert und wahre Weihnachtswunderwelten geschaffen, in denen es viel zu entdecken gibt. In Kornwestheim lädt eine Krippe die Betrachter ein, die Krippe ist in warmes Licht gehüllt.

Die schönsten Fleckchen in der Region

Aber auch die Städte und Gemeinden in der Region haben die Lichterketten und einiges mehr ausgepackt. Der Budenzauber mit Glühwein und Co. ist zwar verschoben, ein Bummel durch die weihnachtlich dekorierten und leuchtenden Städtchen lohnt aber dennoch. Unsere Bilder zeigen mit die schönsten Fleckchen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Brauchtum – Weihnachtsmann & Co