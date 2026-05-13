Plätze an privaten Schulen: Waldorfschulen in Stuttgart – Zeit der langen Wartelisten ist vorbei

Schulen in freier Trägerschaft boomen vor allem im Grundschulbereich. Die Waldorfschulen in Stuttgart profitieren von diesem Trend nicht, halten sich aber wacker. Das sind die Gründe.
Der große Run auf die Waldorfschulen sei vorbei. Doch über mangelndes Interesse an der besonderen Schulart könne man nicht klagen, sagt Ellen Gaiser. Sie ist die Öffentlichkeitsbeauftragte der Michael-Bauer-Schule. Dort seien die Schülerzahlen stabil. Aktuell besuchten 585 Mädchen und Jungen die Freie Waldorfschule in Vaihingen.