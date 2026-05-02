Pläne von Grün-Schwarz: Das große Versprechen vom schlanken Staat

Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir verspricht einen schlanken Staat. Schon jetzt wird deutlich, wie schwierig das wird, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.
Es klang gut, was Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) da zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen versprachen. Der designierte Ministerpräsident malte das Bild eines Bundeslands, das schnell und digital funktionieren soll. Sein Vize in spe, Manuel Hagel, griff gleich noch eine Redewendung Özdemirs auf und bekräftigte, die Menschen im Land sollten spüren können, dass sich etwas in Baden-Württemberg zum Guten verändere. In den Ohren so manchem an der Bürokratie verzweifelten Unternehmers, oder Menschen, die an Ämtergängen gescheitert sind, klang das sehr verheißungsvoll.