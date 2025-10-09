Auf einer zentral gelegenen Brachfläche in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) soll ein Dienstleistungszentrum mit Wohnungen entstehen. Der Spatenstich rückt näher.
Alle drei Wochen lässt die Bietigheimer Wohnbau das wild wuchernde Gras auf dem Schnaidt-Areal in Steinheim zurückschneiden. Ansonsten dämmert das rund 2300 Quadratmeter große Gelände am Steppi-Kreisel seit Monaten im Dornröschenschlaf vor sich hin. Doch wahrscheinlich nicht mehr lange. Bald sollen die Bagger anrücken, um hier, am Rande der Innenstadt in bester Lage, ein sehr ambitioniertes Projekt zu verwirklichen. Die Bietigheimer Wohnbau will ein Dienstleistungszentrum mit Wohnungen errichten lassen und dafür alles in allem rund 19 Millionen Euro in die Hand nehmen.