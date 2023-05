1 Münchingens Schulcampus soll noch grüner werden. Im Oktober pflanzte die Stadt bei der Sportkita Sportnest einen weiteren Baum. Der wächst nun in die Höhe und Breite. Foto: Jürgen Bach

Bei den Anträgen der Fraktionen zum Haushalt zeigt sich: Die Stadt Korntal-Münchingen findet Umwelt- und Klimaschutz ebenso wichtig wie die Digitalisierung in Schulen und der Verwaltung sowie Sanierungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Korntal-Münchingen - So erwartbar wie Weihnachten ist die Dauer einer Gemeinderatssitzung in Korntal-Münchingen, wenn das Gremium über die Anträge der Fraktionen zum Haushalt berät: lang. Für gewöhnlich wird es um Mitternacht herum, bis der öffentliche Teil endet – der, wie die meisten Sitzungen auch der Ausschüsse, oft bereits um 18 Uhr beginnt. In der letzten Sitzung dieses Jahres galt es für die Stadträte und -verwaltung, über 56 Anträge zu diskutieren. Jedoch schafften sie nicht alle bis Mitternacht, weshalb gut ein Dutzend erst im nächsten Jahr an der Reihe ist. Aber es zeigte sich auch so, was die Stadt wichtig findet: Umwelt- und Klimaschutz ebenso wie die Digitalisierung in Schulen und der Verwaltung sowie Sanierungen – letztere ebenfalls im Namen des Umwelt- und Klimaschutzes, wenn sie zum Beispiel energetisch sind.