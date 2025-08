Pläne in Korntal-Münchingen: Ganztagsschule: Bürgermeister äußert sich zu Sorgen und Kritik der Eltern

1 Die Ganztagsschule soll es in Korntal-Münchingen ab dem Schuljahr 2027/28 geben. Foto: Marcel Kusch/dpa

Viele Sorgen, aber auch viel Kritik von Eltern zum Thema Ganztagsschule prasseln auf die Stadtverwaltung von Korntal-Münchingen ein. Was sagt der Bürgermeister dazu?











Link kopiert



Um zum Schuljahr 27/28 die Ganztagsschule einzuführen, arbeitet die Stadt Korntal-Münchingen mit Hochdruck an dem Thema. Seitdem sie im Juli die nächsten Schritte vorgestellt und einige festgezurrt hat, rumort es gewaltig unter Eltern. Die, die laut werden, äußern Sorgen als auch Kritik. Am Vorgehen, an den grob ausgearbeiteten pädagogischen Konzepten, an der Online-Umfrage zu den Bedarfen der Eltern mit Kindern der Jahrgänge 2018 bis 2023. Die einen wollen weiter die Halbtagsschule und fürchten den verbindlichen Ganztag. Andere wollen Ganztagsbetreuung und fürchten hohe Kosten für zusätzliche Betreuung. Was sagt der Bürgermeister?