Pläne in Hemmingen: Nächster Schritt für umstrittene Flüchtlingsunterkunft

In der Brennereistraße im Gewerbegebiet von Hemmingen soll künftig anders gebaut werden dürfen als bisher. Der Gemeinderat hat den Weg dafür freigemacht.
Die Gemeinde Hemmingen ist bei ihrem Vorhaben, in der Brennereistraße eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten, einen Schritt weiter. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik haben der Änderung des Bebauungsplans für das Gebiet zugestimmt – und damit der Vergabe der hierfür erforderlichen Arbeiten an das Büro mquadrat. Später als geplant, denn dies sollte eigentlich bereits Anfang Februar passieren.