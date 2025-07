Pläne für große Feier in Birmingham: Ozzy Osbourne: Was ist für seine Beerdigung geplant?

Für den am Dienstag verstorbenen Ozzy Osbourne (1948-2025) könnte es in seiner Heimatstadt Birmingham eine große Feier geben. Diese soll laut "The Sun" vor einer kleineren, privaten Beerdigung stattfinden. Dem Bericht zufolge gibt es angeblich Pläne für eine mit Stars gespickten Veranstaltung zu Ehren des Black-Sabbath-Frontmanns.

Eine Quelle berichtete der "Sun": "Es gibt Gespräche über eine Feier zu seinem Gedenken in Birmingham, der Stadt, die ihm so viel bedeutete. Künstler wie Yungblud, den Ozzy als Musiker sah, der das Erbe dessen, was er vor all den Jahren begonnen hatte, weiterführen könnte, werden voraussichtlich eine Rolle dabei spielen." Zahlreiche weitere Stars wollen demnach zusammen mit den Fans Ozzy Osbourne die letzte Ehre erweisen. Der Insider sagte weiter, es gebe Hunderte von Prominenten, die Osbournes Leben und Vermächtnis feiern wollen.

Das hat Ozzy Osbourne selbst über seine Beerdigung gesagt

Bereits vor Jahren hatte sich Ozzy Osbourne in der "Sunday Times" selbst dazu geäußert, wie er sich seine Beerdigung vorstellt. "Es wird kein Herumreiten auf den schlechten Zeiten geben", sagte der Musiker damals. "Man sollte nicht vergessen, dass viele Menschen ihr ganzes Leben lang nichts als Elend sehen, daher sind die meisten von uns in diesem Land - insbesondere Rockstars wie ich - in jeder Hinsicht sehr glücklich. Deshalb möchte ich nicht, dass meine Beerdigung traurig ist, sondern dass sie eine Gelegenheit ist, 'Danke' zu sagen." Später sagte Ozzy Osbourne "NME", er wünschte, dass "A Day In The Life" von den Beatles bei seiner Beerdigung gespielt werde.

Ozzy Osbourne ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Weniger als drei Wochen vor seinem Tod hatte er noch einmal die Bühne betreten - bei seinem emotionalen Abschiedskonzert in Birmingham. Osbourne hatte 2020 öffentlich gemacht, dass er an der Parkinson-Krankheit leidet. Im Februar 2023 kündigte er seinen Rückzug von der Bühne an und verwies auf Wirbelsäulenverletzungen, die er sich bei einem Unfall 2018 zugezogen hatte.