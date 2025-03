Pläne für Geflüchtete in Hedelfingen: Widerstand gegen eine Asylunterkunft auf der Sportwiese wächst

1 Die Wiese und der Kinderspielplatz an der Vereinsgaststätte „Dürrbachklause“ sollen einer Flüchtlingsunterkunft weichen. Foto: Mathias Kuhn

Ein Zweckbündnis will verhindern, dass das Sportgelände an der Rohrackerstraße in Hedelfingen umgewidmet wird. Dort plant die Stadt Unterkünfte für 156 Geflüchtete. Eine nun gestartete Online-Petition unterzeichneten 500 Menschen – an einem Tag.











Am Freitag, 21. März, berät der Stuttgarter Gemeinderat im Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen zum ersten Mal über die von der Verwaltung geplante fünfte Tranche an Flüchtlingsunterkünften. Doch bereits jetzt regt sich massiver Widerstand – zumindest in Hedelfingen. Seit Montagabend gibt es eine Online-Petition gegen den Bau von insgesamt 40 Containern in Modulbauweise mit bis zu 156 Plätzen auf der Sportwiese an der Rohrackerstraße. Die Zustimmung für den von Bürgerinnen und Bürgern organisierten Widerstand, die die Spiel- und Bewegungsfläche für die Kinder im Stadtbezirk erhalten wollen, ist groß. Innerhalb von 24 Stunden haben bereits mehr als 500 Menschen die Petition unterschrieben.