Pläne für den Max-Eyth-See: Stadt jagt Waschbären am Max-Eyth-See

Die Stadt lässt weiterhin auf der Vogelinsel am Max-Eyth-See Waschbären fangen und töten. Foto: Iris Frey

Nach jahrelangen Diskussionen um die wachsenden Bestände von Waschbären und Nilgänsen am Stuttgarter Max-Eyth-See fehlt noch immer ein Konzept. Die Stadt teilt nun mit, dass die Waschbären regelmäßig gejagt werden.











Seit Jahren vermehren sich Nilgänse in der Region, insbesondere am Max-Eyth-See in Hofen. Auch Waschbären werden immer mehr zum Problem. Im vergangenen Jahr habe ein Stadtjäger auf der besonders geschützten Vogelinsel im Max-Eyth-See acht Waschbären gefangen und getötet, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Jagdjahr 2023/24 waren im gesamten Stadtgebiet Stuttgarts insgesamt 32 Waschbären erlegt worden. Die Jagd nach der invasiven Art wird nun verstetigt. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf einen Antrag der CDU-Bezirksbeiratsfraktion in Mühlhausen hervor.