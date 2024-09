Pläne für den Bau des Pfaffensteigtunnels: Lärm und Erschütterungen werden in Leinfelden befürchtet

Lärm und Erschütterungen werden in Leinfelden befürchtet

1 Für den Bau des Pfaffensteigtunnels ist mit einer ähnlichen Baustelle wie für den Fildertunnel, hier bei Möhringen, zu rechnen. Foto: /Philipp Braitinger

Der Pfaffensteigtunnel ist umstritten in Leinfelden-Echterdingen. In ihrer Stellungnahme zu dem gigantischen Bahnprojekt fordert die Stadt, die Betroffenen umfassend zu informieren.











Die Sorgen sind groß, denn ein Teil des Pfaffensteigtunnels soll unter Leinfelden hindurch verlaufen. Bei der jüngsten Einwohnerfragestunde des Gemeinderates formulierte eine Frau Ängste, die wohl nun viele in der Stadt haben. Über die Bauzeit könnte Lärm die Anwohner belasten. Hinzu kommt, dass die Gebäudebesitzer Schäden an ihren Häusern durch die Tunnelgrabung befürchten. In derselben Gemeinderatssitzung wurde die Stellungnahme der Stadt zu dem Bauvorhaben einstimmig verabschiedet. Darin werden die Probleme, die das Bauvorhaben und der spätere Betrieb für die Einwohner der Stadt bedeuten, genannt. Gleichzeitig wird jedoch auch betont, dass der Pfaffensteigtunnel Vorteile gegenüber früheren Plänen hat.