Soll ein Teil der Rente künftig über die Börse finanziert werden? Schweden hat damit gute Erfahrungen gemacht. Doch nicht alle hierzulande sind überzeugt, dass das eine gute Idee ist.
Frankfurt/Berlin - Kanzler Friedrich Merz spricht von einer "genialen Idee", Kritiker halten es für riskant, die Rente künftig teils über die Börse zu finanzieren. Nachdem die Ampel noch mit Vorschlag einer "Aktienrente" gescheitert war, will die jetzige Bundesregierung nach jahrelangen Debatten eine Kapitalrente einführen. Wie groß ist das Risiko für Beitragszahler und künftige Rentnerinnen und Rentner? Und welche Chancen gibt es?