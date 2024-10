Pläne der Ampelkoalition: Das Sicherheitspaket geht am Kern des Problems vorbei

Das Sicherheitspaket geht am Kern des Problems vorbei

1 Das Sicherheitspaket sieht unter anderem Verschärfungen im Waffenrecht vor. Foto: Thomas Banneyer/dpa/Thomas Banneyer

Was vom Sicherheitspaket bleibt? Schwer zu sagen, denn das endgültige Ergebnis steht noch aus. Klar ist aber schon jetzt: Das eigentliche Problem wird es nicht lösen, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Link kopiert



Nach dem Attentat von Solingen einigten sich die Ampelparteien in größter Eile auf ein Sicherheitspaket. Man wollte zeigen, dass man etwas tut – und hatte dazu nur wenig Zeit. Das merkte man dem Entwurf auch an. In einer Anhörung nahmen Fachleute den Vorschlag der Ampel regelrecht auseinander. Es musste deshalb gründlich überarbeitet werden.