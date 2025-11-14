Pläne auf über 90 Seiten: Nicht genug und marode – so könnte es mit den Leonberger Hallen weitergehen

Sanierung, Neubau, Sauberkeit: Eine Gruppe aus unterschiedlichen Bereichen Leonbergs hat eine Planung für die Sportstätten erarbeitet. Was könnte kommen, was nicht?
Wohin mit dem Leonberger Sport? Hallen sind rar und teilweise in miserablem Zustand, und es geht nun mal nicht alles an der frischen Luft – schon gar nicht im Winter. Einen Hoffnungsschimmer gibt es in Form der Halle auf dem Bildungscampus Ezach, der sich aktuell im Bau befindet. Diese soll nun eine genormte Sporthalle werden – Ansätze, eine Küche und weitere Optionen für größere Veranstaltungen zu verbauen, sind inzwischen vom Tisch. Über ein Stuhllager und einen weiteren Raum könne man aber weiter sprechen, sagte der scheidende Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn in seiner letzten Sitzung des Sozial- und Kultusausschusses am Mittwochabend.