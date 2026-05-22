Pläne ad acta gelegt: Entscheidung steht – doch keine Markthalle in Besigheim

Aus dem NKD-Gebäude am Marktplatz in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) wird keine Markthalle mit Ständen und Gastro. Das ist der Grund.
Eine Markthalle für Besigheim – mit dieser Idee hat der Gastronom Frank Land Anfang 2024 für Schlagzeilen gesorgt. Er betreibt mit Sebastian Maier die Marktwirtschaft am Besigheimer Marktplatz und den Marktkeller gegenüber. Ebenfalls gegenüber, dort wo aktuell NKD Klamotten und Co. verkauft, sollte die Markthalle entstehen. Diese Pläne hat Frank Land nun begraben müssen.