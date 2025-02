Pressekonferenz der Polizei München heute: Hier ansehen

1 Mindestens 28 Menschen wurden verletzt. Foto: Christoph Trost/dpa

Nach dem Vorfall in München, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge fuhr und mehrere Personen verletzt wurden, gibt die Polizei München heute um 11 Uhr eine Pressekonferenz – hier gibt es alle Infos zur Übertragung.











Nach dem Vorfall in der Münchner Maxvorstadt, bei dem am Donnerstagmorgen ein Pkw in eine Menschenmenge fuhr und dabei 30 Personen verletzt wurden, lädt die Polizei München zu einer Pressekonferenz ein. Diese findet am Freitag, den 14. Februar 2025, um 11:00 Uhr im Medienzentrum statt und wird unter anderem auf dem offiziellen X-Kanal der Polizei München übertragen. Sobald der Livestream online ist, werden wir ihn hier zur Verfügung stellen.