Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und gut 20 Einsatzkräften an. Foto: Feuerwehr Fellbach/Alexander Ernst

Fellbach - In der Bahnhofstraße in Fellbach, direkt gegenüber des S-Bahnhofs, ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 23.15 Uhr gerufen, weil im Außenbereich einer Pizzeria Tische und Stühle lichterloh brannten. Die Wehr rückte mit sechs Fahrzeugen und gut 20 Einsatzkräften an und konnte das Feuer rasch löschen. Weil Rauch in den Innenraum gedrungen war, setzte die Feuerwehr ein Belüftungsgerät in Gang.

Nachdem die Polizei den Schaden in einer ersten Schätzung mit ungefähr 2000 Euro angegeben hatte, musste sie ihre Angabenspäter deutlich nach oben korrigieren. Demnach liegt der Schaden bei schätzungsweise 50 000 Euro. „Durch die große Hitze ist nicht nur ein Fenster zerbrochen, sondern es hat auch das Gebäudeinnere Schaden genommen“, sagt ein Polizeisprecher.

Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen

Berichte, wonach Brandbeschleuniger gefunden worden sein sollen, kann der Sprecher allerdings nicht bestätigen: „Die Untersuchungen laufen noch, die Kriminaltechniker waren am Mittwoch dort.“ Zwar sei es durchaus möglich, dass jemand das Mobiliar angezündet habe, jedoch befinde sich vor Ort auch eine elektrische Leuchttafel, die den Brand theoretisch durch einen Defekt ausgelöst haben könnte.

Zu dem Zeitpunkt, an dem das Feuer gemeldet wurde, waren vermutlich keine Gäste mehr da: Die Pizzeria hat laut ihrer eigenen Webseite bis 22.30 Uhr geöffnet. Wie es weitergeht? Unter der Telefonnummer der Pizzeria war am Mittwoch niemand erreichbar. Und die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.