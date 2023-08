Pizzeria Harmonie in Stuttgart-Vaihingen

1 Salvatore Cirino ist anzumerken, dass der nahende Abschied an ihm nagt. Foto: Caroline Holowiecki

Die Vaihinger Pizzeria Harmonie schließt – nach 40 Jahren. Der Betreiber Salvatore Cirino zieht sich auch aus seinem zweiten Lokal, der L'Osteria del Sud, zurück. Er kapituliere vor den anhaltenden Einschränkungen durch Corona.









Vaihingen - Der 40. Geburtstag. Hierzulande feiert man das Erreichen des Schwabenalters gern auf besondere Art und Weise. Salvatore Cirino ist indes nicht zum Feiern zu Mute. Betrübt steht er in seinem Restaurant, der Pizzeria Harmonie in Vaihingen. Seit vier Jahrzehnten gibt es die Gaststätte am Rand des Vaihinger Ortszentrums nun schon. Seine Tante hat sie seinerzeit eröffnet, später haben er und sein Cousin übernommen. Und nun? Nun ist im Jahr des runden Geburtstags Schluss.