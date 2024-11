Warnung: Metall in Pizzen gefunden

1 Wagner ruft eine seiner Pizzen zurück. Foto: imago/STPP/imago stock&people

Schon wieder Rückrufe, schon wieder sind es Metallstücke. Dieses Mal trifft es Pizzen von verschiedenen Herstellern. Der Verzehr kann zu Verletzungen führen.











Link kopiert



Sie sind eine schnelle Mahlzeit. Zwar nicht gesund, aber unkompliziert in der Zubereitung: Fertigpizzen. Der Verzehr einiger dieser Teigfladen könnte im schlimmsten Fall beim Arzt enden. In dieser Woche haben gleich zwei Hersteller verschiedene Produkte zurückgerufen. Der Grund: Es wurden Metallteile in den Pizzen gefunden.